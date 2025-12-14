Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Εμφάνιση πέντε «αστέρων» με εκπληκτικό Λιούμπισιτς

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, επικράτησε 5-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς (δύο γκολ και δύο ασίστ).

«Κιτρινόμαυρη» καταιγίδα στο Αγρίνιο, με την «Ένωση» να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση!

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς να βάλει στο δεξιό άκρο της επίθεσης τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς τον δικαίωσε απόλυτα, καθώς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ.

Ο 26χρονος χαφ ήταν εντυπωσιακός «μοιράζοντας» δύο γκολ σε Πινέδα (26’) και Ζοάο Μάριο (34’) στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μετά την ανάπαυλα ανέλαβε ρόλο σκόρερ, σημειώνοντας δύο τέρματα σε διάστημα τριών λεπτών (62’-65’).

Το… κερασάκι στην πολύ «γλυκιά» εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων» έβαλε ο Χρυσόπουλος, ο οποίος διαμόρφωσε το αποτέλεσμα στο 77ο λεπτό. Ο Έλληνας στόπερ αφιέρωσε το παρθενικό του γκολ με την «Ένωση» στη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2013.

Η εξέλιξη του Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Λιούμπισιτς, ο οποίος έπαιξε στα δεξιά, με τον Καλοσκάμη να κινείται περιφερειακά του προωθημένου Γιόβιτς. Ο Κροάτης είχε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, καθώς έπειτα από σέντρα – σουτ που έκανε κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Τσάβες, μόλις στο 10ο λεπτό. Το άμεσο πρέσινγκ επέτρεψε στην ΑΕΚ να κερδίζει και να κρατάει την μπάλα, πατώντας με ευκολία στην αντίπαλη περιοχή, κάτι της επέτρεψε να βρει ευκαιρίες για γκολ.

Το 0-1 ξεκίνησε από λάθος του Τσάβες, το οποίο εν μέρει διόρθωσε, καθώς νίκησε σε τετ-α-τετ τον Καλοσκάμη, αλλά ο Λιούμπισιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς τον Πινέδα, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 26’. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Κροάτης έδωσε μέσα στην περιοχή τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 34’. Αυτή ήταν η δεύτερη ασίστ του «Λιούμπι».

Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Ρέλβας αντιμετώπισε πρόβλημα στον προσαγωγό, αλλά «έσφιξε» τα δόντια και συνέχισε στο παιχνίδι. Μετά την ανάπαυλα, το σόου του Λιούμπισιτς συνεχίστηκε κι από δημιουργός εξελίχθηκε σε… εκτελεστή! Στο 62’, με πολύ ωραίο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 στο 62’, ενώ τρία λεπτά αργότερα, μετά από παράλληλο γύρισμα του Ρότα σημείωσε το τέταρτο γκολ της ομάδας του.

Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Χρυσόπουλος, ο οποίος, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ελίασον, έκανε το 0-5 με δυνατό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι. Στο 86ο λεπτό ο Κοϊτά σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο ήταν το δεύτερο της ΑΕΚ στο παιχνίδι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Παπαπέτρου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκαρθία - Ρότα, Γκρούγιτς

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς (89΄ Χρυσοβαλάντης), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46΄ Αγαπάκης), Εστέμπαν (72΄ Μπελεβώνης), Σμυρλής (46΄ Νικολάου), Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς (72΄ Αγκίρε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68΄ Χρυσόπουλος), Πενράις (80΄ Πήλιος), Μαρίν (68΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (63΄ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68΄ Ελίασον).