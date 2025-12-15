Stoiximan MVP of the Week: Από τον Ρογκαβόπουλο στον Καραγιαννίδη!

Οnsports Τeam

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης με εκπληκτικό νταμπλ νταμπλ (23 πόντοι με 10/10 δίποντα και 17 ριμπάουντ) ηγήθηκε της εκτός έδρας νίκης του Προμηθέα Βίκος Cola επί του Πανιωνίου και παράλληλα αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week μετά την ολοκλήρωση της 10 ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL!

Ο 23χρονος διεθνής ψηλός πήρε την… σκυτάλη από έναν άλλο Έλληνα μπασκετμπολίστα, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο του Παναθηναϊκού AKTOR που ήταν ο Stoiximan MVP of the Week της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Καραγιαννίδης συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο ranking, που είναι η υψηλότερη επίδοση στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Ο 23χρόνος ψηλός του Προμηθέα Βίκος Cola είχε 23 πόντους με 3/7 βολές, 10/10 δίποντα, 17 ριμπάουντ, ένα κόψιμο, 6 κερδισμένα φάουλ, 4 φάουλ εναντίον σε 27’ και 46’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.