Λεβερκούζεν: Βολές εναντίον του Πέρεθ για Αλόνσο

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ο πρόεδρος της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Φερνάντο Κάρο ντε Πράντα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια αλλά και ξεκάθαρες αιχμές στην κατάσταση που βιώνει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης, θυμίζοντας παράλληλα τις ένδοξες στιγμές που έζησαν μαζί στη Γερμανία.

Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε τη Λεβερκούζεν στον πρώτο τίτλο Μπουντεσλίγκα της ιστορίας της, καθώς και σε έναν τελικό Europa League, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με τη διοίκηση και τον σύλλογο.

Σε συνέντευξή του στο Sky Sport, λίγο πριν από τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Κολωνίας, ο Κάρο ντε Πράντα στάθηκε στη στενή σχέση που διατηρεί με τον 44χρονο προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών ομάδων βρέθηκε στη Μαδρίτη, όπου ο Τσάμπι Αλόνσο τον επισκέφθηκε δύο φορές, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. «Για αυτά τα τρία χρόνια είμαστε σαν οικογένεια. Παρακολουθούμε ο ένας τους αγώνες του άλλου και διατηρούμε πολύ στενή επαφή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το αν θα έδινε κάποια συμβουλή στον πρώην προπονητή του, ο πρόεδρος της Λεβερκούζεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να τον συμβουλεύσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το περιβάλλον στη Μαδρίτη είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε βιώσει στη Γερμανία.

«Τότε θα θέλαμε να μείνει εδώ, αλλά γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν προπονητή με τεράστιο ταλέντο, ο οποίος όμως βρίσκεται πλέον σε ένα διαφορετικό πλαίσιο», ανέφερε, για να προσθέσει με νόημα πως όταν ένας πρόεδρος χαρακτηρίζει τον προπονητή ως “αναγκαίο κακό” και τον αφήνει να δέχεται διαρκώς την κριτική, η κατάσταση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Αντίθετα, στη Λεβερκούζεν, όπως υπογράμμισε, «όλοι τραβούσαμε προς την ίδια κατεύθυνση και δεν αφήσαμε ποτέ τον προπονητή πολιτικά απομονωμένο».