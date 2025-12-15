Μουντιάλ 2026: Χαμός για ένα εισιτήριο - Αιτήματα από 200 χώρες

Dan Mullan/Pool Photo via AP

Οnsports Τeam

Τεράστιο είναι το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπως αποτυπώνεται από τα πρώτα στοιχεία της τρίτης φάσης πώλησης εισιτηρίων.

Μέσα σε μόλις 24 ώρες από το άνοιγμά της, φίλαθλοι από περισσότερες από 200 χώρες υπέβαλαν, μέσω του FIFA.com/tickets, πέντε εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια του Μουντιάλ, το οποίο θα είναι το πρώτο στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων.

Η συγκεκριμένη φάση πώλησης θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, με τη διοργάνωση να διεξάγεται από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν έντονη προτίμηση σε ορισμένες αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων, με τον αγώνα Κολομβία – Πορτογαλία, που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 27 Ιουνίου, να αναδεικνύεται ως ο πιο περιζήτητος μέχρι στιγμής.

Ακολουθούν οι αναμετρήσεις Βραζιλία – Μαρόκο (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, 13 Ιουνίου), Μεξικό – Νότια Κορέα (Γκουανταλαχάρα, 18 Ιουνίου), Ισημερινός – Γερμανία (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, 25 Ιουνίου) και Σκωτία – Βραζιλία (Μαϊάμι, 24 Ιουνίου). Πρόκειται για πέντε αγώνες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον φιλάθλων απ’ όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή εννέα εθνικών ομάδων από πέντε διαφορετικές ηπείρους.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των αιτημάτων, μετά τις πρώτες 24 ώρες προηγούνται οι τρεις διοργανώτριες χώρες, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν, κατά σειρά, η Κολομβία, η Αγγλία, ο Ισημερινός, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Σκωτία, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Γαλλία και ο Παναμάς, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη δυναμική του Μουντιάλ 2026.