Γερμανία: Πλήγμα με Νόιερ για την Μπάγερν

Onsports Team

Άσχημα νέα για τον Μάνουελ Νόιερ και την Μπάγερν Μονάχου. Ξεκινώντας από τον αγώνα της Κυριακής για την Bundesliga εναντίον της Μάιντς (2-2), ο Γερμανός διεθνής τερματοφύλακας υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο κι αναμένεται να μείνει εκτός για κάποιο χρονικό διάστημα.

«Οι ιατρικές εξετάσεις που διεξήγαγε η ιατρική ομάδα της Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψαν ότι ο Μάνουελ Νόιερ υπέστη ρήξη μυός στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά σίγουρα θα χάσει τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Χάιντενχαϊμ. Η Μπάγερν Μονάχου εύχεται στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδό του», δήλωσε ο βαυαρικός σύλλογος στο δελτίο Τύπου του.

Εν τω μεταξύ, ο προπονητής της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Βενσάν Κομπανί, θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία τον 22χρονο Γιόνας Ούρμπιγκ, ο οποίος έχει κρατήσει δύο φορές ανέπαφη εστία σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος φέτος.