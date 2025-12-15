Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γερμανία: Πλήγμα με Νόιερ για την Μπάγερν
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 15:12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Πλήγμα με Νόιερ για την Μπάγερν

Άσχημα νέα για τον Μάνουελ Νόιερ και την Μπάγερν Μονάχου. Ξεκινώντας από τον αγώνα της Κυριακής για την Bundesliga εναντίον της Μάιντς (2-2), ο Γερμανός διεθνής τερματοφύλακας υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο κι αναμένεται να μείνει εκτός για κάποιο χρονικό διάστημα.

«Οι ιατρικές εξετάσεις που διεξήγαγε η ιατρική ομάδα της Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψαν ότι ο Μάνουελ Νόιερ υπέστη ρήξη μυός στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά σίγουρα θα χάσει τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Χάιντενχαϊμ. Η Μπάγερν Μονάχου εύχεται στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδό του», δήλωσε ο βαυαρικός σύλλογος στο δελτίο Τύπου του.

Εν τω μεταξύ, ο προπονητής της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Βενσάν Κομπανί, θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία τον 22χρονο Γιόνας Ούρμπιγκ, ο οποίος έχει κρατήσει δύο φορές ανέπαφη εστία σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος φέτος.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ζαφείρης: «Τιμή μου να φοράω τα ερυθρόλευκα - Μόνο επιτυχίες στο μέλλον»
1 ώρα πριν Ζαφείρης: «Τιμή μου να φοράω τα ερυθρόλευκα - Μόνο επιτυχίες στο μέλλον»
ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: «Δεν θα παρατήσουμε το ματς» - Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Σολνόκι
1 ώρα πριν AEK: «Δεν θα παρατήσουμε το ματς» - Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Σολνόκι
EUROLEAGUE
Πάσπαλιε: «Μεγάλο βάρος για την ομάδα ο Πάρκερ»
1 ώρα πριν Πάσπαλιε: «Μεγάλο βάρος για την ομάδα ο Πάρκερ»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, η επιστροφή
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, η επιστροφή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved