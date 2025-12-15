Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Σάντσες

Οnsports Τeam

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ετοιμάζεται για τον αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Ρενάτο Σάντσες να επιστρέφει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την νίκη επί του Βόλου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πλέον οι "πράσινοι" στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης με την Καβάλα.

Στα ευχάριστα για τον Ράφα Μπενίτεθ η είδηση της επιστροφής του Ρενάτο Σάντσες στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων, τη στιγμή που ο Τσέριν έμεινε εκτός λόγω ίωσης, ενώ απόντες είναι οι Ντέσερς και Λαφόν που βρίσκονται στις αποστολές των Εθνικών τους ομάδων για το Κόπα Άφρικα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

“Σε δύο γκρουπ προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Σάντσες, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Τσέριν. Απόντες λόγω υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν“.