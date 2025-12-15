Τέλος ο Μίτσελ από τη Σαουδική Αραβία - Η ανακοίνωση της Αλ Καντσίγια

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας για τη λύση της συνεργασίας τους και αποχωρεί από την ομάδα, έχοντας πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, αλλά και φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου την περσινή σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, ο 62χρονος κόουτς αποφασίστηκε να αποχωρήσει έπειτα από την απόφαση της διοίκησης για διαδικασία αναθεώρησης στην ομάδα και τοποθέτησης νέων στόχων.

«Η Αλ Καντσίγια επιβεβαίωσε σήμερα ότι συμφώνησε να χωρίσει τους δρόμους της με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου, Μίτσελ. Αυτή η απόφαση είναι το αποτέλεσμα μιας προγραμματισμένης διαδικασίας αναθεώρησης υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, που επικεντρώνεται στη διασφάλιση της συνεχούς προόδου της ομάδας σε ευθυγράμμιση με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες και τους στρατηγικούς στόχους του συλλόγου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.