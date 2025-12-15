Αθλητικές μεταδόσεις: Με Elite League και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (15/12).

Λίγες είναι οι επιλογές της ημέρας στο τηλεοπτικό… μενού. Στις 18:30 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί το παιχνίδι της Μεγαρίδας με το Λαύριο για την Elite League.

Στις 21:45 ακολουθεί το παιχνίδι της Ρόμα με την Κόμο για την Serie A με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD, ενώ ένα τέταρτο αργότερα, στις 22:00 από το Novasports Premier League θα μεταδοθεί το ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Λαύριο Elite League

20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή

20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα - Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic 2025-26

21:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League Επεισόδιο: 16η Αγωνιστική

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Μιράντες Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κόμο Serie A 2025-26

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις La Liga EA Sports 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστρέλα Liga Portugal Betclic 2025-26

04:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια