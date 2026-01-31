Οδύνη και θρήνος: Κηδεύτηκαν πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ

Onsports Team

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και στην Θεσσαλονίκη είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμένων «αετόπουλων».

Θρήνος στη βόρεια Ελλάδα, καθώς συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τα πέντε απ’ τα επτά θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία. Εκεί όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, στο τροχαίο δυστύχημα που σπάραξε την Ελλάδα.

Πολλοί φίλαθλοι του «Δικέφαλου» με δάκρυα και σιωπή ήταν στο πλευρό των φίλων τους, στο τελευταίο τους ταξίδι. Οι νεκρώσιμες ακολουθίες πέντε θυμάτων τελέστηκαν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Βόλβης. Με την οδύνη να σκεπάζει τα πάντα.

Την Παρασκευή είχαν κηδευτεί δύο απ’ τα θύματα σε Θεσσαλονίκη και Πιερία. Το Σάββατο (31/1) κηδεύτηκαν πέντε θύματα της τραγωδίας, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων. Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν οι Μαρία Γκοντσάρεβα, Αντελίνο Βιεϊρίνια, Χρήστος Καρυπίδης και Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, ενώ ανάμεσα στα δεκάδες στεφάνια ξεχώρισε και εκείνο του προέδρου και μεγαλομετόχου του συλλόγου, Ιβάν Σαββίδη.