Αποθέωσε Γιούρτσεβεν ο Κερ

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τις ικανότητες του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού.

Με τα καλύτερα λόγια, για τη μέχρι τώρα παρουσία του Ομέρ Γιούρτσεβεν στην ομάδα των Ουόριος μίλησε ο Στιβ Κερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θαυμάζω το παιχνίδι του Όμερ Γιούρτσεβεν. Είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης. Είναι σωματικά δυνατός, δυναμικός και εξαιρετικός πασέρ.

Έχει σημειώσει επιτυχία στο NBA στο παρελθόν. Είμαστε μαζί μόνο λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει να τον παρακολουθώ».