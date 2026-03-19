Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ διευρύνει σταθερά την παρουσία του στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας αθλητές που ξεχωρίζουν για τη συνέπεια, την αφοσίωση και το αγωνιστικό τους ήθος. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε συνεργασία με την αθλήτρια Taekwon-do ITF Κατερίνα Παπαδιώτη.

Η Κατερίνα Παπαδιώτη ανήκει στη νέα γενιά αθλητών που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με ακαδημαϊκές απαιτήσεις, καθώς φοιτά στο 3ο έτος της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων.

Με σημαντικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει ήδη κατακτήσει τίτλους σε κορυφαίες διοργανώσεις όπως: Διπλά Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για το 2025, Χρυσή στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2024, έξι φορές Χρυσή Πρωταθλήτρια Ευρώπης (2020-2025), καλύτερη αθλήτρια της Ευρώπης MVP το 2023. Για το 2026 ξεκίνησε την αγωνιστική της χρονιά με δύο χρυσά μετάλλια στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Taekwon-do ITF.

Επόμενος σταθμός το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της Πανευρωπαϊκής Πρωταθλήτριας για ακομή μία χρονιά!

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του να στηρίζει αθλητές που με την πορεία, την προσπάθεια και τις αξίες τους αποτελούν πρότυπα επιμονής, πειθαρχίας και προόδου, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητα Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.