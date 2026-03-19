Εθνική Ελλάδας: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Παραγουάη
Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων θα τεθούν από το μεσημέρι της Παρασκευής (20/03) τα εισιτήρια του φιλικού της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη.
Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» υποδέχεται την χώρα της Λατινικής Αμερικής, στις 27 Μαρτίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επόμενες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση για το παιχνίδι με την Παραγουάη και την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων του παιχνιδιού. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Αύριο, Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 12:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων του πρώτου αγώνα της Εθνικής Ομάδας για το 2026, στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" με αντίπαλο την Παραγουάη (Παρασκευή 27 Μαρτίου, 21:00).
Σε κάθε παιχνίδι της Εθνικής υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η στήριξη του κόσμου είναι εντυπωσιακή και το ίδιο αναμένεται στον αγώνα με την Παραγουάη, στον οποίο σημασία έχει η έμπρακτη στήριξη προς τους διεθνείς και τον προπονητή τους ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους στο προσεχές Nations League.
Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης: pame-ethniki.gr και ticketmaster.gr.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνει η Ομοσπονδία».