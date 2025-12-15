Έλαμψαν Ντέσερς και Λαφόν και τώρα φτιάχνουν… βαλίτσες

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους δύο παίκτες που του έλειψαν να «τραβάνε» τον Παναθηναϊκό και τώρα είναι αναγκασμένος να τους αποχωριστεί και πάλι.

Σίριλ Ντέσερς και Αλμπάν Λαφόν ήταν οι δύο κορυφαίοι παίκτες της ομάδας του Παναθηναϊκού στη χθεσινή νίκη του «τριφυλλιού» επί του Βόλου στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και αυτό εν πολλοίς είχε να κάνει τόσο με την παρουσία του έμπειρου τερματοφύλακα όσο και του εξαιρετικού στράικερ ο οποίος ξεκόλλησε τους «πράσινους» στην επίθεση με την ποιότητα και το ταλέντο του.

Όμως αυτό είναι κάτι που δε μπορεί να το… χαρεί ο Ράφα Μπενίτεθ, μιας και οι δύο πρωταγωνιστές της νίκης φτιάχνουν βαλίτσες για να αναχωρήσουν από το Κορωπί, λόγω των υποχρεώσεων που έχουν με τις Εθνικές τους ομάδας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η πρώτη φάση του Κόπα Άφρικα ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου για τη Νιγηρία και στις 31/12 για την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι. Θεωρείται βέβαιη η πρόκριση για τους Νιγηριανούς του Ντέσερς που είναι σε όμιλο με Τυνησία, Ουγκάντα και Τανζανία, ενώ πολλές είναι οι πιθανότητες και για τους Ιβοριανούς (παίζουν με Καμερούν, Γκαμπόν, Μοζαμβίκη).

Τα ματς των "16" θα διεξαχθούν μεταξύ 3 και 6 Ιανουαρίου, των "8" στις 9 και 10 του μήνα, οι ημιτελικοί στις 14 Ιανουαρίου και ο μικρός με τον μεγάλο τελικό στις 17 και 18 του μήνα.

Οπότε για αρχή είναι δεδομένο ότι οι δύο παίκτες θα απουσιάσουν από τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, για τη Super League και με Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδας.

Τώρα, αν Νιγηρία και Ακτή Ελεφαντοστού προκριθούν στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα οι δύο παίκτες θα χάσουν και το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και αν συνεχίσουν ακόμα περισσότερο θα χάσουν και τον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου που πρόκειται να διεξαχθεί μεταξύ 13 και 15 Γενάρη. Σε περίπτωση δε που πάνε στον τελικό του Κόπα Άφρικα, θα λείψουν και από το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 18/1.

Δεδομένα όμως θα βρίσκονται αμφότεροι πίσω για το κρίσιμο παιχνίδι με την Φερεντσβάρος στο Europa League (22/1).

Όπως γίνεται αντιληπτό ο Ισπανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί και πάλι σοβαρά προβλήματα στο ρόστερ του, μιας και η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Παναθηναϊκό σε όλα τα μέτωπα και οι δύο παίκτες απέδειξαν χθες στην πράξη πως είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να κερδίσουν παιχνίδια. Κάτι που και ο Ντέσερς έκανε χθες με το γκολ και το κερδισμένο πέναλτι, αλλά και ο Λαφόν με την επέμβαση στο πέναλτι του Λάμπρου, αλλά και την συνολική παρουσία του κάτω από τα δοκάρια του «τριφυλλιού».