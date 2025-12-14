Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός πως η νίκη με τον Βόλο θα βοηθήσει το «τριφύλλι» να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρου. Ματς που φαινόταν πως θα το «καθαρίσει» άνετα και νωρίς, αλλά ένα γκολ στο τέλος του πρώτου μέρους έκανε τη ρεβάνς… ροντέο. Με τον Λαφόν να αποκρούει πέναλτι κιόλας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του χώρισε την αναμέτρηση σε δύο κομμάτια, το θετικό και το αρνητικό. Επαναλαμβάνοντας πως η προσπάθεια είναι ακόμη στην αρχή.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ:

«Το παιχνίδι μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κομμάτια. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι, είχαμε πρωτοβουλία των κινήσεων, είχαμε ευκαιρίες θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει 3-4 γκολ. Υπήρχε η αίσθηση ότι είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτό άλλαξε. Οι αντίπαλοι ήταν επιθετικοί στα μαρκαρίσματα τους και στην πίεση που άσκησαν κι εμείς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τη μπάλα και να τους κρατήσουμε μακριά από την εστία μας και γι’ αυτό και δυσκολευτήκαμε.

Ως θετικό κρατάω ότι η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο μας άφησε μία πάρα πολύ καλή αίσθηση, ότι είχαμε το παιχνίδι κάτω από τον έλεγχο μας, ως αρνητικό ότι στο δεύτερο μέρος θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα τις συνθήκες του παιχνιδιού. Όπως έχω πει πολλές φορές είμαστε ακόμα στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε και αυτό το παιχνίδι θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».