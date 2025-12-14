Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο

Onsports Team

Παναθηναϊκός - Βόλος : Δείτε τα highlights από τη νίκη των Πράσινων στη Λεωφόρο, για τη 14η αγωνιστική της Super League.

Με τον Σίριλ Ντέσερς μεγάλο πρωταγωνιστή, καθώς σκόραρε στο 5’ με τρομερό σουτ και κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τάσος Μπακασέτας στο 22’, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν να αποκρούει το πέναλτι του Λάμπρου στο 48’, ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου μία πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Κομπά στο 45’+1’ μείωσε για τον Βόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Δείτε τα highlights του αγώνα: