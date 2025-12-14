Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 23:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο

Παναθηναϊκός - Βόλος: Δείτε τα highlights από τη νίκη των Πράσινων στη Λεωφόρο, για τη 14η αγωνιστική της Super League. 

Με τον Σίριλ Ντέσερς μεγάλο πρωταγωνιστή, καθώς σκόραρε στο 5’ με τρομερό σουτ και κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τάσος Μπακασέτας στο 22’, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν να αποκρούει το πέναλτι του Λάμπρου στο 48’, ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου μία πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Κομπά στο 45’+1’ μείωσε για τον Βόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Δείτε τα highlights του αγώνα:  



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
35 λεπτά πριν Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
2 ώρες πριν Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
2 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved