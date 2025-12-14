Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 23:55
SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε πως η ισοπαλία στην έδρα του Άρη ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα.

Η αστοχία στις ευκαιρίες που δημιούργησε, ήταν το στοιχείο που έφερε την απώλεια δύο βαθμών για τον Ολυμπιακό. Αυτό είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη. Αποτέλεσμα που χαρακτήρισε δίκαιο.

Οι δηλώσεις του «ερυθρόλευκου» τεχνικού:

«Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο, παίξαμε ένα παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Προσπαθήσαμε πολύ δεν είχαμε ευστοχία στο τελείωμα των φάσεων, χάσαμε την ισορροπία μας με την κόκκινη στον Ντάνι Γκαρθία. Στη συνέχεια με την κόκκινη στον παίκτη του Άρη βρήκαμε την ισορροπία μας.

Όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Είχαμε πολλές ευκαιρίες και ο Άρης είχε κάποιες ευκαιρίες με αυτή την έννοια το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο. Παίξαμε για να κερδίσουμε, παίξαμε καλά, μπορούσαμε να κερδίσουμε αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε το γκολ».

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
35 λεπτά πριν Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
2 ώρες πριν Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
2 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved