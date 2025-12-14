Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»

Onsports Team

Ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε πως η ισοπαλία στην έδρα του Άρη ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα.

Η αστοχία στις ευκαιρίες που δημιούργησε, ήταν το στοιχείο που έφερε την απώλεια δύο βαθμών για τον Ολυμπιακό. Αυτό είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη. Αποτέλεσμα που χαρακτήρισε δίκαιο.

Οι δηλώσεις του «ερυθρόλευκου» τεχνικού:

«Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο, παίξαμε ένα παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Προσπαθήσαμε πολύ δεν είχαμε ευστοχία στο τελείωμα των φάσεων, χάσαμε την ισορροπία μας με την κόκκινη στον Ντάνι Γκαρθία. Στη συνέχεια με την κόκκινη στον παίκτη του Άρη βρήκαμε την ισορροπία μας.

Όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Είχαμε πολλές ευκαιρίες και ο Άρης είχε κάποιες ευκαιρίες με αυτή την έννοια το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο. Παίξαμε για να κερδίσουμε, παίξαμε καλά, μπορούσαμε να κερδίσουμε αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε το γκολ».