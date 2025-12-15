Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 01:02
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Απολογήθηκε για την απότομη διακοπή στη μετάδοση του ντέρμπι στο βόλεϊ Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, η διοίκηση του κρατικού καναλιού.

Αντίδρασεις προκάλεσε η απόφαση της ΕΡΤ να διακόψει απότομα την μετάδοση του ντέρμπι στο βόλεϊ, την ώρα που βρισκόταν στο 2-2 και παιζόταν το καθοριστικό τάι μπρέικ, από την ελεύθερη ΕΡΤ2 και να το μεταφέρει στο διαδικτυακό ERT Sports 4.

Ο λόγος είχε να κάνει με την έναρξη της αναμέτρησης ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ για το μπάσκετ στις 20:30, που ήταν προγραμματισμένη να μεταδοθεί επίσης στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ και τα δύο παιχνίδια «έπεσαν» το ένα πάνω στο άλλο.

Μετά τις αντιδράσεις και τη σχετική ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, η κρατική τηλεόραση απολογήθηκε για το γεγονός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.

Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
35 λεπτά πριν Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
2 ώρες πριν Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
2 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved