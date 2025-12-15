Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Onsports Team

Απολογήθηκε για την απότομη διακοπή στη μετάδοση του ντέρμπι στο βόλεϊ Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, η διοίκηση του κρατικού καναλιού.

Αντίδρασεις προκάλεσε η απόφαση της ΕΡΤ να διακόψει απότομα την μετάδοση του ντέρμπι στο βόλεϊ, την ώρα που βρισκόταν στο 2-2 και παιζόταν το καθοριστικό τάι μπρέικ, από την ελεύθερη ΕΡΤ2 και να το μεταφέρει στο διαδικτυακό ERT Sports 4.

Ο λόγος είχε να κάνει με την έναρξη της αναμέτρησης ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ για το μπάσκετ στις 20:30, που ήταν προγραμματισμένη να μεταδοθεί επίσης στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ και τα δύο παιχνίδια «έπεσαν» το ένα πάνω στο άλλο.

Μετά τις αντιδράσεις και τη σχετική ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, η κρατική τηλεόραση απολογήθηκε για το γεγονός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.

Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».