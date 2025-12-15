Ασταμάτητη η Φενέρμπαχτσε πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR, πήρε και το τουρκικό ντέρμπι

Onsports Team

Χωρίς τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο της, η Φενέρ επικράτησε της Αναντόλου Έφες με 97-94 στην παράταση, στο ντεμπούτο του Πάμπλο Λάσο.

Έξι σερί νίκες στην Euroleague, προερχόμενη απ’ το «διπλό» στο Μονακό και η Φενέρμπαχτσε έδειξε ξανά τα… δόντια της. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης χωρίς τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο της, επικράτησε στο ντέρμπι της Τουρκίας της Αναντόλου Έφες.



Το ματς ήταν συναρπαστικό και κρίθηκε στην παράταση με 97-94 για τα «καναρίνια». Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 83-83. Όλα αυτά δύο μέρες πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Μπιμπέροβιτς είχε 22 πόντους, ενώ 21 πέτυχε ο Χολ. Ο Μέλι πρόσθεσε 16 για να φτάσει η Φενέρ στο 10-1, μία νίκη πίσω απ’ την αήττητη Μπεσίκτας. Για την Έφες ο Χαζέρ με 31 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ είχε και το σουτ της ισοφάρισης που έστειλε το ματς στην παράταση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-15, 47-39, 69-67, 83-83 (κ.α), 97-94