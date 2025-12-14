Ομάδες

Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Πέθανε ο πατέρας της συζύγου του
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 17:34
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Πέθανε ο πατέρας της συζύγου του

Βαρύ πένθος για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της συζύγου του, Άννας Δούκα. 

Θρήνος στην οικογένεια του Σαρούνας Γιασικέβιτσιους, καθώς όπως έκανε γνωστό η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωσή της, έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Δούκας, πατέρας της Άννας Δούκα-Γιασικέβιτσιους.

Παράλληλα, η τουρκική ομάδα ενημέρωσε πως ο Λιθουανός προπονητής δεν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του για το αποψινό (14/12) ντέρμπι απέναντι στην Εφές για το πρωτάθλημα Τουρκίας, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Η σύζυγος του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, έχασε τον αγαπημένο της πατέρα, Σπύρο Δούκα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους αγαπημένους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του».



