Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται την Τετάρτη (17/12) η νεοσύστατη φάση των ομίλων του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 16:00 η Καβάλα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σ’ ένα ματς που διαιτητής ορίστηκε ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική.

Στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18:00 και το παιχνίδι θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ενώ στον αγώνα της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Μαρκό στις 20:00 με διαιτητή τον Δημήτρη Μόσχου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: