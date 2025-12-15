ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ηρακλής / Καβάλα / Μαρκό / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται την Τετάρτη (17/12) η νεοσύστατη φάση των ομίλων του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 16:00 η Καβάλα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σ’ ένα ματς που διαιτητής ορίστηκε ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική.
Στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18:00 και το παιχνίδι θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ενώ στον αγώνα της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Μαρκό στις 20:00 με διαιτητή τον Δημήτρη Μόσχου.
Συνοπτικά, οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|5.1
|17/12/2025
|16:00
|Δ.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 2024
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|5.1
|17/12/2025
|18:00
|ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
|ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|-
|-
|-
|-
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|5.1
|17/12/2025
|20:00
|ΤΟΥΜΠΑ
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΔΡΑΚΙΔΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ