Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 15 Δεκεμβρίου 2025, 11:49
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ηρακλής / Καβάλα / Μαρκό / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται την Τετάρτη (17/12) η νεοσύστατη φάση των ομίλων του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 16:00 η Καβάλα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σ’ ένα ματς που διαιτητής ορίστηκε ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική.

Στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18:00 και το παιχνίδι θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ενώ στον αγώνα της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Μαρκό στις 20:00 με διαιτητή τον Δημήτρη Μόσχου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

17/12/2025
Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
5.1 17/12/2025 16:00 Δ.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 2024 ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
5.1 17/12/2025 18:00 ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ - - - - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
5.1 17/12/2025 20:00 ΤΟΥΜΠΑ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ


