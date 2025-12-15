Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Οσμάν στην Κωνσταντινούπολη - Εκτός ο Χολμς
INTIME SPORTS
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 15 Δεκεμβρίου 2025, 09:26
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Οσμάν στην Κωνσταντινούπολη - Εκτός ο Χολμς

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για την Κωνσταντινούπολη και τον αγώνα της Τρίτης (16/12) με την Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Τσέντι Οσμάν, εν αντιθέσει με τον Ρισόν Χολμς

Με προορισμό την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας (15/12) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζουν την Τρίτη (16/12) την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οικογένεια του οποίου πρόσφατα βυθίστηκε στο πένθος.

Το πρωί της Δευτέρας (15/12) το «τριφύλλι» βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», ούτως ώστε να «πετάξει» για την Πόλη και το «παρών» στην αποστολή έδωσε και ο Τσέντι Οσμάν. Ο Τούρκος διεθνής φόργουορντ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και είναι στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα, ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικάνος σέντερ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του, με αποτέλεσμα να μείνει στην Αθήνα και να μην ακολουθήσει τους «πράσινους» στην Κωνσταντινούπολη.


