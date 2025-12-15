Ομάδες

Αταμάν: «Δύσκολο ματς, θα πρέπει να κερδίζουμε και πάλι»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 15 Δεκεμβρίου 2025, 10:01
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Δύσκολο ματς, θα πρέπει να κερδίζουμε και πάλι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πρέπει να αρχίσει να κερδίζει και πάλι, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός ηγέτης των «πράσινων» μιλώντας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR για την Κωνσταντινούπολη, χαρακτήρισε δύσκολο το ματς με την Φενέρμπαχτσε, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία του Τσέντι Οσμάν.

Συνοπτικά, ο έμπειρος κόουτς μίλησε για:

Τη Φενέρμπαχτσε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση. Νίκησε τα τελευταία έξι ματς στην Euroleague. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο ματς, όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι, μετά από τις δυο ήττες που είχαμε. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, όμως είμαστε έτοιμοι για αυτό.

Το ματς στην Κωνσταντινούπολη: Το κλειδί σε αυτή την αναμέτρηση για εμένα θα είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε κάνει αλλαγές στην άμυνά της και θα πρέπει να κάνουμε επιθέσεις χωρίς να κάνουμε λάθη. Η απόδοσή μας θα είναι το κλειδί».

Τον Οσμάν: «Ο Οσμάν προπονήθηκε χθες και ελπίζω πως αν σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα είναι στο γήπεδο αύριο».



