Λεσόρ: «Ευλογία να μπορείς να ζεις την ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό»

Onsports Team

Ο Γάλλος σέντερ των «πράσινων» μίλησε για το «τριφύλλι», τη ζωή, τα αγαπημένα του παιχνίδια, ενώ ξεχώρισε ως καλύτερη στιγμή το Game 5 με την Μακάμπι.

Ο Ματίας Λεσόρ δουλεύει για να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Ο κορυφαίος σέντερ της Euroleague που δεν μπορεί να χαρεί το άθλημα που αγαπά και φυσικά να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Γάλλος με καταγωγή από τη Μαρτινίκα, παραχώρησε μια ξεχωριστή συνέντευξη στα social media της Instacar. Εκεί αναφέρθηκε στο ταξίδι του στο άθλημα, στο πάθος που υπάρχει στην ατμόσφαιρα του Παναθηναϊκού, ενώ απάντησε και σε γρήγορες ερωτήσεις αναφορικά με τις καθημερινές του προτιμήσεις.

Μεταξύ άλλων είπε:

Για την ατμόσφαιρα εντός κι εκτός γηπέδου στον Παναθηναϊκό: «Η ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό είναι απίστευτη. Το πάθος που έχει τόσος κόσμος για αυτή την ομάδα, για τον σύλλογο, για όσα σημαίνει το έμβλημα. Τόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι ευλογία να μπορείς να το ζεις και να δίνεις σε αυτούς τους ανθρώπους αναμνήσεις, κάτι για να χαίρονται. Ξυπνούν το πρωί και είναι χαρούμενοι επειδή την προηγούμενη βραδιά νίκησε ο Παναθηναϊκός κι αυτό ίσως φτιάξει τη μέρα ή την εβδομάδα κάποιου. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό για κάποιον, είναι υπέροχο συναίσθημα».

Για το ποια νίκη του έχει μείνει αξέχαστη: «Πιθανότατα το Game 5 με την Μακάμπι. Ήταν ένα απ’ τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει εδώ. Η ιστορία ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, είχαν αναμετρηθεί ξανά στα πλέι οφς και ο Παναθηναϊκός τους είχε νικήσει. Ήταν σημαντικό να επαναλάβουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Γι’ αυτό έκανα την κίνηση Μάικ Μπατίστ όταν κλώτσησα την μπάλα στην εξέδρα. Ήταν μια μεγάλη στιγμή, μου θύμισε αυτή την κίνηση και ήταν ένα απ’ τα είδωλά μου».

Για το τι τον παρακινεί: «Η αγάπη για το παιχνίδι και το ταξίδι μου. Από εκεί που έρχομαι δεν μπορείς να ξεγελάσεις τη ζωή. Πρέπει να παλέψεις για ό,τι σου ανήκει, πρέπει να παλέψεις για όλα όσα μπορείς να πετύχεις. Όσα μου έχουν συμβεί στην καριέρα μου, έπρεπε να παλέψω γι’ αυτά. Δεν αισθάνομαι πως κάτι μου χαρίστηκε ή κάτι ήρθε εύκολα στο δρόμο μου».

Πρωινή ή βραδινή προπόνηση: «Νωρίς το πρωί».

Παιχνίδι σε κονσόλα ή σε PC: «Κονσόλα. Το PC είναι κλεψιά».

Ταχύτητα ή άνεση στο αυτοκίνητο: «Και τα δύο».

Αυτοκίνητο γεμάτο τεχνολογία ή κάτι πιο παραδοσιακό: «Μου αρέσουν τα gadgets περισσότερο. Θέλω το αμάξι μου να έχει φώτα μέσα, να παίζει δυνατά τη μουσική μου. Χρειάζομαι καθίσματα μασάζ!».

Κολλημένος στην κίνηση ή να ψάχνεις πάρκινγκ: «Να ψάχνω για πάρκινγκ. Μπορείς να δημιουργήσεις μια θέση πάρκινγκ. Όταν κολλάς στην κίνηση, τέλος».

Ποιο παιχνίδι παίζεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο: «Το αγαπημένο μου είναι κι αυτό που μισώ περισσότερο συγχρόνως. Το FIFA».