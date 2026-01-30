Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει Έσε η Γαλατάσαραϊ - Οι «ερυθρόλευκες» απαιτήσεις

Eurokinissi Sports

Τα δεδομένα για την απόκτηση του Σαντιάγκο Έσε φέρεται πως εξετάζει η Γαλατάσαραϊ, μια και δείχνει ζεστό ενδιαφέρον για τον μέσο του Ολυμπιακού .

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αναφορές από την Τουρκία, με τον Εκρέμ Κονούρ, δημοσιογράφο στην γειτονική χώρα να κάνει λόγο για… έρευνα της «Τσιμ Μπομ» για τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Όπως τονίζει, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει βάλει στο… στόχαστρό της την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε, αλλά δεν είναι ο μοναδικός που έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, αφού το προηγούμενο διάστημα οι Πειραιώτες απέρριψαν πρόταση 13.000.000 ευρώ για την παραχώρησή του.

Η πρόταση που έφτασε στο Λιμάνι ήταν από ομάδα της Γερμανίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται το όνομα του συλλόγου, ενώ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά, μια και οι απαιτήσεις του φτάνουν τα 23.000.000 ευρώ.