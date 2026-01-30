Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει Έσε η Γαλατάσαραϊ - Οι «ερυθρόλευκες» απαιτήσεις
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 11:11
SUPER LEAGUE / Γαλατασαράι / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει Έσε η Γαλατάσαραϊ - Οι «ερυθρόλευκες» απαιτήσεις

Τα δεδομένα για την απόκτηση του Σαντιάγκο Έσε φέρεται πως εξετάζει η Γαλατάσαραϊ, μια και δείχνει ζεστό ενδιαφέρον για τον μέσο του Ολυμπιακού.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αναφορές από την Τουρκία, με τον Εκρέμ Κονούρ, δημοσιογράφο στην γειτονική χώρα να κάνει λόγο για… έρευνα της «Τσιμ Μπομ» για τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Όπως τονίζει, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει βάλει στο… στόχαστρό της την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε, αλλά δεν είναι ο μοναδικός που έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, αφού το προηγούμενο διάστημα οι Πειραιώτες απέρριψαν πρόταση 13.000.000 ευρώ για την παραχώρησή του.

Η πρόταση που έφτασε στο Λιμάνι ήταν από ομάδα της Γερμανίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται το όνομα του συλλόγου, ενώ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά, μια και οι απαιτήσεις του φτάνουν τα 23.000.000 ευρώ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Πότε είναι η κλήρωση των playoffs

Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Πότε είναι η κλήρωση των playoffs
CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Απ’ ευθείας στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα

Ολυμπιακός: Απ’ ευθείας στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα
CHAMPIONS LEAGUE

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Οφέρ Γιανάι: «Αλλάξτε την κατάσταση, αλλιώς κινδυνεύετε όλοι»
5 λεπτά πριν Οφέρ Γιανάι: «Αλλάξτε την κατάσταση, αλλιώς κινδυνεύετε όλοι»
CHAMPIONS LEAGUE
LIVE CHAT η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League
10 λεπτά πριν LIVE CHAT η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League
BASKET LEAGUE
Άρης: Παρών ο Σιάο με στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
18 λεπτά πριν Άρης: Παρών ο Σιάο με στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός
21 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved