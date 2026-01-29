Ομάδες

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 00:55
CHAMPIONS LEAGUE / Άγιαξ / Ολυμπιακός

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ

Θέση στα play offs του Champions League εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία.

Το βράδυ της Τετάρτης (28/01) οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή τους ιστορία, αυτή τη φορά στο Άμστερνταμ. Η νίκη επί του «Αίαντα» δεν σήμαινε μόνο την πρόκριση στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και την πρώτη επιτυχία του συλλόγου σε ολλανδικό έδαφος, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμα.

Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, βρίσκοντας λύσεις στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με τον Μαρτίνς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη φάση και έβαλε μπροστά τους Πειραιώτες. Ο Άγιαξ αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 69', όταν ο Ντόλμπεργκ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Ωστόσο, η απάντηση των πρωταθλητών Ελλάδας ήταν άμεση και ουσιαστική. Στο 79', ο Έσε βρήκε δίχτυα και χάρισε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, «σφραγίζοντας» μια ιστορική νίκη μέσα στην έδρα του Άγιαξ. Ένα αποτέλεσμα που στέλνει τους «ερυθρόλευκους» στα play offs του Champions League και επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά το ευρωπαϊκό τους μέταλλο και τη δυναμική τους απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights της νίκης - πρόκρισης των Πειραιωτών


