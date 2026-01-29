Άγιαξ - Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια ο Κωστούλας - Το πάρτι για την πρόκριση

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League δείχνοντας χαρακτήρα, ποιότητα και αποφασιστικότητα σε ένα από τα πιο δύσκολα ευρωπαϊκά τους ραντεβού, γράφοντας ακόμη μία ένδοξη σελίδα στην ιστορία τους.

Στο πλευρό της ομάδας, τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, βρέθηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο επιθετικός της Μπράιτον, που το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στην Premier League από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή ρεκόρ, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την επιτυχία της πρώην ομάδας του.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Κωστούλας κατέβηκε στα αποδυτήρια και πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, συμμετέχοντας στο κλίμα ενθουσιασμού για την επική πρόκριση. Μια εικόνα που αποτύπωσε τη σύνδεση του συλλόγου με τα παιδιά του και έδωσε ακόμη πιο «ερυθρόλευκο» χρώμα σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.