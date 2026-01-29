Ομάδες

Άγιαξ - Ολυμπιακος 1-2: Τα γκολ που έφεραν το «ερυθρόλευκο» διπλό στο Άμστερνταμ
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 29 Ιανουαρίου 2026, 00:19
CHAMPIONS LEAGUE / Άγιαξ / Ολυμπιακός

Άγιαξ - Ολυμπιακος 1-2: Τα γκολ που έφεραν το «ερυθρόλευκο» διπλό στο Άμστερνταμ

Θέση στα play offs του Champions League έκλεισε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Ακόμη μία χρυσή σελίδα πρόσθεσε στην ευρωπαϊκή ιστορία του ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (28/01), αυτή τη φορά στο Άμστερνταμ. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν 2-1 του Άγιαξ και πανηγύρισαν όχι μόνο μια τεράστια πρόκριση στα play off του Champions League, αλλά και την πρώτη τους νίκη επί ολλανδικού εδάφους.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, βρίσκοντας το δρόμο προς τα δίχτυα στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Το σκορ άνοιξε στο 52ο λεπτό ο Μαρτίνς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη φάση και έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό. Ο Άγιαξ κατάφερε να απαντήσει στο 69’, όταν ο Ντόλμπεργκ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Ωστόσο, η απάντηση των Πειραιωτών ήταν άμεση. Στο 79’, ο Έσε με καθοριστικό γκολ χάρισε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, «σφραγίζοντας» μια ιστορική νίκη μέσα στην έδρα του «Αίαντα». Ένα αποτέλεσμα που στέλνει τους «ερυθρόλευκους» στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική και το ευρωπαϊκό τους μέταλλο.

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Το 0-1 με τον Ζέλσον Μάρτινς

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Το 1-1 των Ολλανδών

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Το 1-2 με τον Έσε


