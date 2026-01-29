Ομάδες

Ολυμπιακός: Απ’ ευθείας στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 02:24
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Απ’ ευθείας στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα

Η εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού δεν φέρνει μόνο προκρίσεις και τεράστια οικονομικά οφέλη, αλλά ανοίγει και τον δρόμο για ένα ακόμα μεγαλύτερο στόχο.

Η άνοδος των «ερυθρολεύκων» στο ευρωπαϊκό ranking τους δίνει πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της σεζόν 2026-’27, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη Stoiximan Super League.

Το ιστορικό διπλό (2-1) στην «Johan Cruijff Arena» απέναντι στον Άγιαξ, που συνοδεύτηκε από την πρόκριση στα playoffs του Champions League και «μυθικά» έσοδα στα ταμεία της ομάδας, είχε και έναν ακόμη καθοριστικό αντίκτυπο. Εκτόξευσε τη συγκομιδή βαθμών του Ολυμπιακού στο ranking της UEFA, ανεβάζοντάς τον πλέον στους 63.750 βαθμούς.

Με αυτή την επίδοση, οι Πειραιώτες ξεπέρασαν τη Ρέιντζερς, που βρίσκεται στους 59.250 βαθμούς, έχοντας προσθέσει συνολικά 5.250 βαθμούς από τη φετινή ευρωπαϊκή τους παρουσία. Παράλληλα, τόσο οι Σκωτσέζοι όσο και η Κοπεγχάγη δεν μπορούν να απειλήσουν τη θέση του Ολυμπιακού, ακόμη κι αν κατακτήσουν τα εγχώρια πρωταθλήματά τους.

Ο μοναδικός σύλλογος που θεωρητικά μπορεί να βάλει εμπόδιο στα σχέδια των «ερυθρολεύκων» είναι η Σαχτάρ. Οι Ουκρανοί θα πρέπει να κάνουν το απόλυτο, με 4/4 νίκες, να φτάσουν έως τα ημιτελικά του Conference League και να προσθέσουν ακόμη μία νίκη στη συνέχεια, ώστε να προσπεράσουν τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία.

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights της νίκης - πρόκρισης των Πειραιωτών


