Βαθμολογία UEFA: Έμεινε 11η η Ελλάδα - Πιέζει την Τσεχία για την 10η θέση
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 01:21
CHAMPIONS LEAGUE

Σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο έφερε η βραδιά της Τετάρτης (28/01), με την Ελλάδα να παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και να μειώνει ακόμη περισσότερο την απόστασή της από την Τσεχία, χάρη στη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 του Άγιαξ, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη πρόκριση στα playoffs του Champions League, αποτέλεσμα που είχε διπλή σημασία: αγωνιστική και βαθμολογική για τη χώρα μας. Η Ελλάδα κέρδισε 750 πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της ευρωπαϊκής κατάταξης, την ώρα που η Τσεχία έμεινε με άδεια χέρια.

Συγκεκριμένα, η Σλάβια Πράγας γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Πάφο στην Κύπρο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, γεγονός που δεν επέτρεψε στους Τσέχους να προσθέσουν βαθμούς. Έτσι, η διαφορά Ελλάδας και Τσεχίας μειώθηκε πλέον στους περίπου 800 βαθμούς, κρατώντας «ζωντανό» το όνειρο για ακόμη καλύτερη θέση στην κατάταξη της UEFA.

Η ελληνική προσπάθεια, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Το βράδυ της Πέμπτης (29/01, 22:00), ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη, έχοντας την ευκαιρία με θετικά αποτελέσματα να προσθέσουν νέους πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό σακούλι και να φέρουν τη χώρα μας ακόμη πιο κοντά στην Τσεχία. Μια ευρωπαϊκή «μάχη» που παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA.

Συνοπτικά, η βαθμολογία της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας:

9. Τουρκία 48.575 (+7.775 – 3/5)
10. Τσεχία 46.325 (+8.825 – 3/5)
11. Ελλάδα 45.612 (+11.400 – 4/5)
12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)
13. Δανία 40.356 (+10.500 – 1/4)
14. Νορβηγία 39.687 (+6.500 – 2/5)
15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)
16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)

Τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2027-28

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –


