Παναθηναϊκός: «Στο στόχαστρο ο Μπισουμά»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει δικό του τον χαφ της Τότεναμ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του παίρνοντας το "Χ" από τη Ρόμα και πλέον μετράει αντίστροφα για να μάθει τον αντίπαλο του στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Παράλληλα, οι "πράσινοι" αναζητούν κεντρικό χαφ και αριστερό μπακ, ούτως ώστε να καλύψουν τις τρύπες στο ρόστερ τους και ένας από τους στόχους για τη μεσαία γραμμή φέρεται ότι είναι ο Ιβς Μπισουμά (1,82 μ.).

O 29χρονος χαφ από το Μάλι αγωνίζεται από το 2022 στην Τότεναμ, έχοντας πάρει μεταγραφή από την Μπράιτον έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Μπράιτον έφτιαξε το όνομ΄ατου στην Premier League, με εντυπωσιακές επιδόσεις, οι οποίες του έφεραν και τη μετακίνισή του στα “σπιρούνια”. Το συμβόλαιό του με την Τότεναμ τελειώνει αυτό το καλοκαίρι.

Πέρσι ο Μπισουμά έπαιξε σε 28 παιχνίδια στην Premier League (1.406 λεπτά) σημειώνοντας δύο γκολ. Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο παιχνίδια και τα δύο το 2026, 45′ απέναντι στη Γουέστ Χαμ και 78′ κόντρα στην Μπέρνλι. Όλη την προηγούμενη σεζόν, από Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο, ήταν εκτός με πρόβλημα στο γόνατο.