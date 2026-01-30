Super League: Επίσημο! Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την αναπροσαρμογή του συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Klidman Lilo, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα ως το 2029.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας εντάχθηκε στον ΟΦΗ το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει υπερασπιστεί την εστία της ομάδας μας σε δέκα αναμετρήσεις, πρωταθλήματος και κυπέλλου, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου».