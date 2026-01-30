Οριστικό: Έκλεισε Σαχαμπό η ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείαι ο Χακίμ Σαχαμπό ο οποίος αναμένεται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα.

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Χακίμ Σαχαμπό. Η ΑΕΚ κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Σταντάρ Λιέγης για την αγορά του 20χρονου μέσου, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να είναι στη χώρα μας μέσα στην ημέρα για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να υπάρξουν οι ανακοινώσεις.

Ο Σαχαμπό έρχεται έτοιμος και μπορεί να τεθεί άμεσα στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε στο φινάλε του 2025 το έχει ξεπεράσει πλήρως και τις τελευταίες δύο εβδομάδες προπονείται κανονικά, ενώ έπαιξε και σε αγώνα της δεύτερης ομάδας σε όλο το ματς στις 17 Ιανουαρίου.

Στο Βέλγιο ανέφεραν ότι το ποσό του deal ανέρχεται στα 1,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο από το ρεπορτάζ προκύπτει πως το ποσό είναι λίγο πιο πάνω, με τη Σταντάρ να κρατάει και ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.

Η Σταντάρ είχε ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του παίκτη που έληγε το καλοκαίρι για ακόμα ένα χρόνο πριν ανάψει το πράσινο φως της πώλησής του στην ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει τη μεταγραφή του ενός χαφ που αναζητούσε να προσθέσει στο ρόστερ της τον Ιανουάριο.

Το who is who του Σαχαμπό

Ο 20χρονος μέσος που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με ρίζες από τη Ρουάντα (διαθέτει βελγικό διαβατήριο) και μετράει 9 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ρουάντας έχει ύψος 1,85μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι όσο και ως οκτάρι.

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Γκενκ και μεταπήδησε στη Σταντάρ Λιέγης το 2020. Έπειτα εντάχθηκε στη Λιλ και στις ομάδες Κ17 και Κ19 του γαλλικού συλλόγου, ενώ το 2024 επέστρεψε στη Σταντάρ για να δοθεί λίγους μήνες αργότερα ως δανεικός στην Μπέερσχοτ.