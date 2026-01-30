Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 30 Ιανουαρίου 2026, 13:23
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

Την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός.

Το «παρών» στην κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) ο Ολυμπιακός, μετά την πρόκρισή του από την League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πορεία τους στη φάση των ομίλων της φετινής διοργάνωσης στην 18η θέση, κάτι που σημαίνει πως βάσει του νέου φορμάτ του Champions League, θα μπει στα playoffs με μειονέκτημα έδρας.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) έμαθε και τον αντίπαλο που θα βρει απέναντί του στην ενδιάμεση φάση και αυτός είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπως προέκυψε από την κλήρωση στο «Σπίτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου» στη Νιόν της Ελβετίας.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός θα λάβει χώρα στο Λεβερκούζεν, μία εβδομάδα αργότερα, ήτοι στις 24 ή 25 του μηνός.

Champions League: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs



Ροή ειδήσεων

BET
Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn
18 λεπτά πριν Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn
EUROPA LEAGUE
Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης
22 λεπτά πριν Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»
23 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»
EUROLEAGUE
Ο Τσους Μπουένο νέος CEO της Ευρωλίγκα με ψήφους 13-0!
30 λεπτά πριν Ο Τσους Μπουένο νέος CEO της Ευρωλίγκα με ψήφους 13-0!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved