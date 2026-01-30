Ομάδες

Οφέρ Γιανάι: «Αλλάξτε την κατάσταση, αλλιώς κινδυνεύετε όλοι»
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 12:48
EUROLEAGUE

Οφέρ Γιανάι: «Αλλάξτε την κατάσταση, αλλιώς κινδυνεύετε όλοι»

Ο ισχυρός άντρας της Χάποελ, εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας στα τελευταία ματς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον Δημήτρη Ιτούδη και τους παίκτες του.

Η νέα ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από την Μπάγερν Μονάχου εξόργισε το αφεντικό της ομάδας του Ισραήλ. Ο Οφέρ Γιανάι με δηλώσεις του σε μέσο του Ισραήλ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον Δημήτρη Ιτούδη και τους παίκτες του, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που δεν αλλάξουν άμεσα την κατάσταση η δουλειά όλων δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και αν συνεχιστεί, θα υπάρξουν περικοπές, με τη θέση όλων να βρίσκεται σε κίνδυνο -από τον πρώτο προπονητή, μέχρι τους βοηθούς και τους αναλυτές. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και σύντομα. Έχετε τα εργαλεία να πετύχετε. Κάντε το», είπε μεταξύ άλλων, δείχνοντας ξεκάθαρα την ενόχλησή του.



