LIVE CHAT η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League
x.com / Europa League
Οnsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 13:38
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το LIVE CHAT του Onsports την κλήρωση των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τα playoffs του Europa League.

Οι δύο ελληνικές ομάδες μπαίνουν στην κλήρωση με έντονο ενδιαφέρον, έχοντας μάλιστα φτάσει κοντά σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» κατά την τελευταία αγωνιστική της League Phase, ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν ξανά αντιμέτωπες με ομάδες που συνάντησαν ήδη στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία.

Ο Παναθηναϊκός, μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, έχει δύο πιθανά σενάρια μπροστά του είτε να αντιμετωπίσει ξανά τη Βικτόρια Πλζεν, είτε να δοκιμαστεί απέναντι σε ομάδα της Premier League και συγκεκριμένα τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα φορτισμένη κατάσταση, έπειτα από την εξαιρετικά απαιτητική και ψυχοφθόρα αναμέτρηση στη Λιόν, αλλά και το βαρύ κλίμα πένθους που επικρατεί λόγω της τραγωδίας με τους επτά νεκρούς οπαδούς στη Ρουμανία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βρεθεί αντιμέτωπος είτε με τον Ερυθρό Αστέρα, είτε ξανά με τη Θέλτα, την οποία είχε αντιμετωπίσει νωρίτερα στη σεζόν στο Βίγκο.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζευγάρια των playoffs, αυτά θα προκύψουν από τα εξής γκρουπ:

Γκενκ/Μπολόνια - Ντινάμο/Μπραν

Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος - Σέλτικ/Λουντογκόρετς

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την κλήρωση από το LIVE CHAT του Onsports:



