Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs - Ξεχωρίζουν Μπενφίκα-Ρεάλ και Γαλατά-Γιουβέντους

Οnsports Team

Η κληρωτίδα ανέδειξε έναν γαλλικό «εμφύλιο», με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν να βρίσκει απέναντί της τη Μονακό. Όπως και την περσινή σεζόν, όταν είχε αντιμετωπίσει την Μπρεστ στα playoffs, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ξεκινά και φέτος τα νοκ-άουτ παιχνίδια της κόντρα σε σύλλογο του ίδιου πρωταθλήματος, με τον Ισπανό τεχνικό να ελπίζει ότι η ιστορία θα επαναληφθεί και αυτή η κλήρωση θα αποδειχθεί… καλός οιωνός για τη συνέχεια της χρονιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νέο ραντεβού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη. Οι «μερένγκες» θα επιστρέψουν στο «Ντα Λουζ», εκεί όπου την περασμένη Τετάρτη (28/01) γνώρισαν την ήττα 4-2 από τους Πορτογάλους. Η Μπενφίκα πήρε το εισιτήριο για τα playoffs με δραματικό τρόπο, χάρη στο γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στις καθυστερήσεις, γεγονός που προσθέτει ακόμα περισσότερη ένταση στη συγκεκριμένη μονομαχία.

Θεωρητικά ευνοημένη από την κλήρωση μπορεί να αισθάνεται η Νιούκαστλ, η οποία θα αντιμετωπίσει την Καραμπάκ, ενώ η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη έχει μπροστά της μια δύσκολη αποστολή, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συνοπτικά, τα ζευγάρια των playoffs του Champions League:

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Αταλάντα

Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν

Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους

Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης

Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάκ - Νιουκάστλ

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης

Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ

Πότε είναι τα παιχνίδια

Τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, στις έδρες των ομάδων που ήταν στο γκρουπ των αδύναμων, που τερμάτισαν από την 17η έως την 24η θέση και οι ρεβάνς θα γίνουν στις 24 ή 25 του μηνός.