Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Ομορούγι

ΠΑΟΚ και Ομορούγι τα βρήκαν σε όλα και ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το τέλος της σεζόν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με το διεθνή Νιγηριανό σέντερ Clifford Omoruyi, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 και με την προοπτική ανανέωσης της συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Clifford Omoruyi γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2001 στη Bennin City στη Νιγηρία, έχει ύψος 2μ.11 και αγωνίζεται ως σέντερ.

Σε ηλικία 14 ετών μετέβη στις ΗΠΑ και ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Queen of Peace High School στο Arlington του New Jersey. Τον Μάρτιο του 2000 αποδέχτηκε την πρόταση από το Rutgers University και ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα. Αγωνίστηκε σε 121 παιχνίδια σε τέσσερις σεζόν με τους Rutgers Scarlet Knights, με 10,3 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,8 κοψίματα ανά αγώνα.

Ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα τη σεζόν 2024-25 στο πανεπιστήμιο της Alabama και σε 37 αγώνες είχε 7,8 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 1,1 κοψίματα, με 73% στα δίποντα και 72,5% στις βολές.

Το Σεπτέμβριο του 2025 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας δύο ετών με τη Maccabi Tel Aviv, με την οποία αγωνίστηκε σε 3 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και σε 2 στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Galatasaray. Συμμετείχε σε 6 παιχνίδια σε τουρκικό πρωτάθλημα και BCL και η αλλαγή προπονητή στη Galatasaray τον οδήγησε ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ.

Με την ομάδα μας θα αγωνιστεί με τον αριθμό «11».