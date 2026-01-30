Παναθηναϊκός: Τότε βγαίνουν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τον αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά, αλλά αμέσως μετά ακολουθεί ο αγώνας Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του για την ενδιάμεση φάση του Europa League και έχει μπροστά του το ματς με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, οι "πράσινοι" έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και την αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Μάλιστα η διοίκηση της ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα, τα οποία θα είναι στη διάθεση του κόσμου από αύριο Σάββατο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (04/02, 20:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από το Σάββατο 31/1 στις 12.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 30 € 1B/5C/8B/12B 50 € 1A/12A/8A/5B 55 € 5A/9/11 85 € 2Α/2Β 105 € 10 135 € VIP 305 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION