Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 12:33
BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. 

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Άρη για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τις τριάδες. 

Αναλυτικά:

Σάββατο 31/1

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)
 
ΣΕΦ 18.15 Ολυμπιακός-Περιστέρι Bettson Πουρσανίδης-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Ντίνος)
 
Sunel Arena 18.15 ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels Collection Αγραφιώτης-Τζιοπάνος-Παπαϊωάννου (Νιγιάννης)
 
Κυριακή 1/2
 
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Πανιώνιος Καρπάνος-Χριστινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)
 
Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Bettson-Παναθηναϊκός AKTOR Πιτσίλκας-Τσιμπούρης-Χατζημπαλίδης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)
 


