Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός
Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Άρη για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τις τριάδες.
Αναλυτικά:
Σάββατο 31/1
Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)
ΣΕΦ 18.15 Ολυμπιακός-Περιστέρι Bettson Πουρσανίδης-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Ντίνος)
Sunel Arena 18.15 ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels Collection Αγραφιώτης-Τζιοπάνος-Παπαϊωάννου (Νιγιάννης)
Κυριακή 1/2
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Πανιώνιος Καρπάνος-Χριστινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)
Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Bettson-Παναθηναϊκός AKTOR Πιτσίλκας-Τσιμπούρης-Χατζημπαλίδης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)