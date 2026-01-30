Stoiximan GBL: Πιτσίλκας,Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης στο Άρης - Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Άρη για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τις τριάδες.

Αναλυτικά:

Σάββατο 31/1

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)

ΣΕΦ 18.15 Ολυμπιακός-Περιστέρι Bettson Πουρσανίδης-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Ντίνος)

Sunel Arena 18.15 ΑΕΚ-Κολοσσός H Hotels Collection Αγραφιώτης-Τζιοπάνος-Παπαϊωάννου (Νιγιάννης)

Κυριακή 1/2

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Πανιώνιος Καρπάνος-Χριστινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Bettson-Παναθηναϊκός AKTOR Πιτσίλκας-Τσιμπούρης-Χατζημπαλίδης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)