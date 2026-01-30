Μεταγραφές, Λεβαδειακός: Ενίσχυση στην επίθεση με Οζέγκοβιτς

Οnsports Team

Με τη φανέλα του Λεβαδειακού θα αγωνίζεται πλέον ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Μόνο λίγες ημέρες έμεινε χωρίς ομάδα ο Σέρβος επιθετικός, καθώς μετά το «διαζύγιό» του με τον Ατρόμητο, την Πέμπτη (29/01), ακολούθησε την Παρασκευή (30/01) η ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σέρβου επιθετικού Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Γεννημένος στις 9/6/94, έχει υπάρξει διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας.

Ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά πριν από 3,5 χρόνια για τον ΝΠΣ Βόλο, ενώ αγωνίστηκε επίσης στη Super League με την Κηφισιά και τον Ατρόμητο, ο οποίος αποτέλεσε και την τελευταία ομάδα του, κάνοντας ένα γεμάτο πρώτο μισό στη φετινή σεζόν.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας έχει αγωνιστεί συνολικά σε 74 παιχνίδια με 25 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του έχει σημειώσει 114 τέρματα, με 32 ασίστ.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Ερυθρού Αστέρα και ακολούθησαν οι Μπανάτ Ζρενγιάνιν, Βόζντοβατς, Ραντ, Γιαγκοντίνα, Μπόρατς Τσάτσακ, Βοϊβοντίνα, η κινεζική Τσανγκτσούν Γιατάι κι έπειτα οι Τσουκαρίτσκι και Παρτιζάν. Επόμενος σταθμός του η Ρωσία για την Άρσεναλ Τούλα και την Παρί Νίζνι Νόβγκοροντ, ενώ ενδιάμεσα έπαιξε και στη γερμανική Ντάρμσταντ. Επίσης στο τουρκικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τις Αδάνασπορ, Μανίσα και Σακάριασπορ.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.45.

Όγκνιεν σε καλωσορίζουμε στον Λεβαδειακό, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».