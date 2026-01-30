Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Παρών ο Σιάο με στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 12:35
BASKET LEAGUE

Άρης: Παρών ο Σιάο με στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Ο Άρης έχει μπροστά του δύο σημαντικές εντός έδρας αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και Νεπτούνας και ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας. 

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ μετά τα παιχνίδια με τους Χάμπουργκ Τάουερς και τον ΠΑΟΚ, θα παραβρεθεί στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσει από κοντά τα δύο κολλητά εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

Το πρώτο αφορά το Κυριακάτικο ματς με τον Παναθηναϊκό (1/2) και το δεύτερο με τη Νεπτούνας (4/2) για το Eurocup. 



Ροή ειδήσεων

BET
Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn
19 λεπτά πριν Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn
EUROPA LEAGUE
Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης
23 λεπτά πριν Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»
24 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»
EUROLEAGUE
Ο Τσους Μπουένο νέος CEO της Ευρωλίγκα με ψήφους 13-0!
31 λεπτά πριν Ο Τσους Μπουένο νέος CEO της Ευρωλίγκα με ψήφους 13-0!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved