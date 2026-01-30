Άρης: Παρών ο Σιάο με στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Ο Άρης έχει μπροστά του δύο σημαντικές εντός έδρας αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και Νεπτούνας και ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ μετά τα παιχνίδια με τους Χάμπουργκ Τάουερς και τον ΠΑΟΚ, θα παραβρεθεί στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσει από κοντά τα δύο κολλητά εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

Το πρώτο αφορά το Κυριακάτικο ματς με τον Παναθηναϊκό (1/2) και το δεύτερο με τη Νεπτούνας (4/2) για το Eurocup.