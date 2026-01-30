Ομάδες

Καρέτσας: «Έπρεπε να το κάνω!» (vid)
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 11:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: «Έπρεπε να το κάνω!» (vid)

Ο Έλληνας παίκτης πέτυχε μία ακόμα γκολάρα, άφησε και πάλι την Ευρώπη με το στόμα ανοιχτό και δήλωσε ότι ήταν κάνει που έπρεπε να κάνει. 

Ο Έλληνας παίκτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Γκενκ και χθες πέτυχε μία ακόμα γκολάρα που μάλιστα έδωσε την νίκη στην ομάδα του. 

Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά με την απόφαση του να δοκιμάσει ένα τόσο μακρινό σουτ, απαντώντας με αφοπλιστικό τρόπο!

«Έπρεπε να το κάνω, ξέρεις. Το κοίταξα; Όχι. Ξέρω ότι τα σουτ από μακριά είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία. Το ξέρουμε πια αυτό, έτσι δεν είναι;

Τέλος πάντων, είναι στο χέρι μου να το δείχνω όλο και περισσότερο σε κάθε παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της αναμέτρησης.

 


