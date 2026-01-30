Ομάδες

Συγχαρητήρια της ΕΠΟ σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 10:52
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Συγχαρητήρια της ΕΠΟ σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Η ΕΠΟ έσπευσε να συγχαρεί και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ για την πρόκρισή τους στα πλέι οφ του Europa League. 

Τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Europa League έχουν φέριε μια γενικότερη ευφορία στις τάξεις του ελληνικού ποδοσφαίρου με την Ελληνική Ομοσπονδία μα εκδίδει συγχαρητήρια ανακοίνωση για τις δύο προκρίσεις τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι για την ακόμα μεγαλύτερη άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Αναλυτικά:

Η ΕΠΟ συγχαίρει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για την συμμετοχή τους στα play-offs του Europa League και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα που σημείωσαν στη League Phase, ανέδειξαν την αγωνιστική τους ποιότητα και την ικανότητά τους να σταθούν ανταγωνιστικά στο διεθνές επίπεδο. 

Η δυναμική που έχει αποκτήσει το εθνικό ποδόσφαιρο στις διεθνείς διοργανώσεις διαρκώς ενισχύεται και πλέον ο στόχος της επιστροφής στην κορυφαία 10άδα του ranking της UEFA είναι απόλυτα εφικτός.

 


