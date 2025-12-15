AP Photo/Rick Scuteri

Οnsports Τeam

Με το «διπλό» από την έδρα των Σανς έφυγαν οι Λέικερς επικρατώντας 116-114, τη στιγμή που μεγάλη εκτός έδρας νίκη πήραν και οι Χόρνετς 119-111 κόντρα στους Καβαλίερς.

Στο Φοίνιξ, οι Λος Άντζελες Λέικερς απέδρασαν με τεράστιο «διπλό», επικρατώντας των Σανς 116-114. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε, ευστοχώντας σε δύο ελεύθερες βολές τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη για να δώσει προβάδισμα στο Λος Άντζελες, ενώ στη συνέχεια υπέγραψε τη νίκη με καθοριστικό μπλοκ στο τρίποντο του Γκρέισον Άλεν στην τελευταία φάση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς με 29 πόντους, με τον Τζέιμς να προσθέτει 26. Ο ΝτεΆντρε Έιτον κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, σε ένα ματς όπου οι Λέικερς γύρισαν την κατάσταση με επιμέρους 24-0, κρατώντας το Φοίνιξ χωρίς καλάθι για 8:05 ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο. Από πλευράς Σανς, ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 27 πόντους, ο Μαρκ Γουίλιαμς 20 και ο Ντίλον Μπρουκς 18.

Στο Κλίβελαντ, οι Χόρνετς πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 119-111 στην παράταση απέναντι στους Καβαλίερς, σε ένα ιστορικό παιχνίδι. Η ομάδα της Σάρλοτ κράτησε τους γηπεδούχους χωρίς πόντο στο έξτρα πεντάλεπτο, με το Κλίβελαντ να γίνεται η 12η ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που μένει «άσφαιρη» σε παράταση, κάτι που είχε να συμβεί από τις 7 Νοεμβρίου 2015.

Ο Κον Κάνιπελ ηγήθηκε των νικητών με 29 πόντους, ο Μπράντον Μίλερ πρόσθεσε 25 μαζί με 13 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας), ενώ ο Μάιλς Μπρίτζες είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους Καβαλίερς, ο Ντάριους Γκάρλαντ σημείωσε 26 πόντους, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να μένει στους 17, έχοντας 6/24 σουτ.

Στην Ατλάντα, οι Χοκς συνέχισαν το θετικό τους σερί απέναντι στους Σίξερς, επικρατώντας με 120-117. Ο Ντάισον Ντάνιελς πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 27 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Τζόνσον κατέγραψε το τέταρτο συνεχόμενο τριπλ-νταμπλ του με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Για τη Φιλαδέλφεια, ο Πολ Τζορτζ ξεχώρισε με 35 πόντους, ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε 26 πόντους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ιντιάνα Πέισερς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 89-108

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σάρλοτ Χόρνετς 111-119

Ατλάντα Χοκς - Φιλαδέλφεια 76ερς 120-117

Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 127-82

Σικάγο Μπουλς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 104-114

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σακραμέντο Κινγκς 117-103

Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Λέικερς 114-116

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 136-131