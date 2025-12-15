Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Άντεξαν και έφυγαν με το «διπλό» οι Λέικερς - Πέρασαν από το Κλίβελαντ οι Χόρνετς - Highlights
AP Photo/Rick Scuteri
Οnsports Τeam 15 Δεκεμβρίου 2025, 11:00
NBA / Κλίβελαντ Καβαλίερς / Λος Άντζελες Λέικερς / Σάρλοτ Χόρνετς / Φοίνιξ Σανς

NBA: Άντεξαν και έφυγαν με το «διπλό» οι Λέικερς - Πέρασαν από το Κλίβελαντ οι Χόρνετς - Highlights

Με το «διπλό» από την έδρα των Σανς έφυγαν οι Λέικερς επικρατώντας 116-114, τη στιγμή που μεγάλη εκτός έδρας νίκη πήραν και οι Χόρνετς 119-111 κόντρα στους Καβαλίερς.

Στο Φοίνιξ, οι Λος Άντζελες Λέικερς απέδρασαν με τεράστιο «διπλό», επικρατώντας των Σανς 116-114. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε, ευστοχώντας σε δύο ελεύθερες βολές τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη για να δώσει προβάδισμα στο Λος Άντζελες, ενώ στη συνέχεια υπέγραψε τη νίκη με καθοριστικό μπλοκ στο τρίποντο του Γκρέισον Άλεν στην τελευταία φάση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς με 29 πόντους, με τον Τζέιμς να προσθέτει 26. Ο ΝτεΆντρε Έιτον κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, σε ένα ματς όπου οι Λέικερς γύρισαν την κατάσταση με επιμέρους 24-0, κρατώντας το Φοίνιξ χωρίς καλάθι για 8:05 ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο. Από πλευράς Σανς, ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 27 πόντους, ο Μαρκ Γουίλιαμς 20 και ο Ντίλον Μπρουκς 18.

Στο Κλίβελαντ, οι Χόρνετς πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 119-111 στην παράταση απέναντι στους Καβαλίερς, σε ένα ιστορικό παιχνίδι. Η ομάδα της Σάρλοτ κράτησε τους γηπεδούχους χωρίς πόντο στο έξτρα πεντάλεπτο, με το Κλίβελαντ να γίνεται η 12η ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που μένει «άσφαιρη» σε παράταση, κάτι που είχε να συμβεί από τις 7 Νοεμβρίου 2015.

Ο Κον Κάνιπελ ηγήθηκε των νικητών με 29 πόντους, ο Μπράντον Μίλερ πρόσθεσε 25 μαζί με 13 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας), ενώ ο Μάιλς Μπρίτζες είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους Καβαλίερς, ο Ντάριους Γκάρλαντ σημείωσε 26 πόντους, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να μένει στους 17, έχοντας 6/24 σουτ.

Στην Ατλάντα, οι Χοκς συνέχισαν το θετικό τους σερί απέναντι στους Σίξερς, επικρατώντας με 120-117. Ο Ντάισον Ντάνιελς πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 27 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Τζόνσον κατέγραψε το τέταρτο συνεχόμενο τριπλ-νταμπλ του με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Για τη Φιλαδέλφεια, ο Πολ Τζορτζ ξεχώρισε με 35 πόντους, ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε 26 πόντους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ιντιάνα Πέισερς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 89-108

 

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σάρλοτ Χόρνετς 111-119

 

Ατλάντα Χοκς - Φιλαδέλφεια 76ερς 120-117

 

Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 127-82

 

Σικάγο Μπουλς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 104-114

 

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σακραμέντο Κινγκς 117-103

 

Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Λέικερς 114-116

 

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 136-131



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τέλος ο Μίτσελ από τη Σαουδική Αραβία - Η ανακοίνωση της Αλ Καντσίγια
4 λεπτά πριν Τέλος ο Μίτσελ από τη Σαουδική Αραβία - Η ανακοίνωση της Αλ Καντσίγια
NBA
ΝΒΑ: Ο Τζάκσον Χέιζ «πέταξε» στην κορυφή του Top-10
10 λεπτά πριν ΝΒΑ: Ο Τζάκσον Χέιζ «πέταξε» στην κορυφή του Top-10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ
36 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Κεκλεισμένων των θυρών το Ντουμπάι - Μακάμπι
38 λεπτά πριν Κεκλεισμένων των θυρών το Ντουμπάι - Μακάμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved