NBA: Βαριά ήττα για Μπακς στο Μπρούκλιν χωρίς Αντετοκούνμπο

AP Photo/Heather Khalifa

Οnsports Τeam

Με ακόμη μία απογοητευτική εμφάνιση, οι Μιλγουόκι Μπακς έδειξαν πως η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα τους, γνωρίζοντας μια από τις πιο βαριές ήττες της φετινής σεζόν.

Τα «Ελάφια» δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και έφτασαν εύκολα στο εντυπωσιακό 127-82 στη Νέα Υόρκη.

Οι Νετς μπήκαν με ένταση και αποφασιστικότητα στο παρκέ, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους. Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ με 37-25, ενώ στο ημίχρονο η διαφορά είχε ήδη εκτοξευθεί στους 17 πόντους (65-48), αποτυπώνοντας τη σαφή ανωτερότητά τους.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Οι Νετς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 34-23 στην τρίτη περίοδο και ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη από νωρίς.

Η πλήρης κατάρρευση των Μπακς ήρθε στην τέταρτη περίοδο, όπου σημείωσαν μόλις 11 πόντους, αδυνατώντας να αντιδράσουν και γνωρίζοντας μια ταπεινωτική ήττα, που προβλημάτισε έντονα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, το Μιλγουόκι υποχώρησε στο 11-16, χάνοντας ακόμη περισσότερο έδαφος στη μάχη για την post season, καθώς βρίσκεται οριακά εντός του play-in tournament, στην 10η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.

Από πλευράς νικητών, κορυφαίος ήταν ο Έγκορ Ντέμιν με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους Μπακς ξεχώρισε ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, σε μια βραδιά που λίγα πράγματα λειτούργησαν σωστά για την ομάδα του.