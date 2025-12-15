Ολυμπιακός: Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Ελ Κααμπί λόγω Κόπα Άφρικα - Ο «κίνδυνος» για Λεβερκούζεν

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ετοιμάζεται να αφήσει προσωρινά τον Ολυμπιακό, καθώς αναχωρεί για το Μαρόκο προκειμένου να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα ενόψει του Κόπα Άφρικα.

Η απουσία του πρώτου σκόρερ των «ερυθρόλευκων» δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα στηριχθεί στους Μεντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για το επόμενο, ιδιαίτερα απαιτητικό, διάστημα.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί στο Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, με ένα μεγάλο μέρος της διοργάνωσης να συμπίπτει με τη διακοπή της Super League λόγω Χριστουγέννων. Παρ’ όλα αυτά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναμένεται να χάσει σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, ειδικά αν ληφθεί υπόψη πως το Μαρόκο συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Εθνική Μαρόκου βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Νησιά Κομόρες, Μάλι και Ζάμπια και όλα δείχνουν ότι θα εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, γεγονός που ενδέχεται να παρατείνει ακόμη περισσότερο την απουσία του έμπειρου επιθετικού από τον Πειραιά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ελ Κααμπί θα χάσει σίγουρα το ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή (17/12), την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την Κηφισιά (20/12), το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ (03/01), καθώς και τα παιχνίδια της Super League με Ατρόμητο (10/01) και Αστέρα Aktor (17/01).

Παράλληλα, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στο κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, καθώς ο τελικός του Κόπα Άφρικα είναι προγραμματισμένος μόλις δύο ημέρες νωρίτερα.