Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για την Πόλη ψάχνοντας ισχυρή αντίδραση κόντρα στη Φενέρ

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα», ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη και τη Φενέρμπαχτσε την προσπάθεια επιστροφής στις νίκες για την EuroLeague.

Μια νέα κι άκρως απαιτητική εβδομάδα ξεκινά για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέστρεψε αγνώριστη από τη διακοπή για τα «παράθυρα» της FIBA και υποχρεώθηκε σε δύο σερί ήττες στην EuroLeague, από τη Βαλένθια στην Αθήνα και την Αρμάνι στο Μιλάνο, χάνοντας έδαφος βαθμολογικά.

Πλέον, η αντίδραση είναι αναγκαία για τους «πράσινους», αλλά μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι, καθώς μπαίνει σε μια «διαβολοβδομάδα» όπου θα αντιμετωπίσει δύο από τις καλύτερες ομάδες φέτος.

Αρχικά, τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Τρίτη (16/12, 19:45) κι εν συνεχεία, δυο μέρες αργότερα (18/12, 21:15) την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια πρώτη καλή αντίδραση στο πρωτάθλημα της GBL κόντρα στην ΑΕΚ, την οποία διέλυσε την έδρα της με επιβλητική εμφάνιση, ωστόσο θα πρέπει να κάνει κάτι ανάλογο απέναντι σε πολύ πιο ισχυρούς αντιπάλους, ώστε να μην βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.

Οι «πράσινοι» αναχωρούν σήμερα (15/12) για την Τουρκία, με τον Εργκίν Αταμάν να μαθαίνει μετά την προπόνηση αν θα μπορεί να υπολογίζει σε κάποιον (ή και τους δύο) εκ των Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς τις τελευταίες εβδομάδες και δεν έχουν επιστρέψει μέχρι τώρα σε φουλ πρόγραμμα προπονήσεων.

Αν δεν τα καταφέρουν, τότε η επιστροφή τους ίσως γίνει στο επόμενο παιχνίδι με την Χάποελ.