Θύρα 13: «Όλοι κασκόλ, ομπρέλα δεν χρειάζεται»!

Onsports Team

Η αναφορά των οργανωμένων του Παναθηναϊκού για το ματς με την Βαλένθια και το χιούμορ για όσα έγιναν στο ΣΕΦ.

Μια ξεχωριστή ανάρτηση έκανε η Θύρα 13, ενόψει του αποψινού αγώνα για την Euroleague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Βαλένθια. Οι φίλοι των «πράσινων» έχουν κάνει sold out και σε αυτή την αναμέτρηση, με το Telekom Center Athens να περιμένει μια ακόμη «καυτή» ατμόσφαιρα.

Οι οργανωμένοι υποστηρικτές των «πράσινων», με μια ανάρτησή τους κάλεσαν τον κόσμο να έχει κασκόλ μαζί του για να συμβάλουν όλοι στη δημιουργία μιας ακόμη εντυπωσιακής κερκίδας που θα συζητά όλη η Ευρώπη.

Παράλληλα, δεν έλειψε και το χιούμορ αναφορικά με τα όσα τραγελαφικά έγιναν στο ΣΕΦ και οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Με τη Θύρα 13 να λέει στον κόσμο πως δεν χρειάζεται να έχει ομπρέλα μαζί του!

Χαρακτηριστικά έγραψαν:

«ΟΛΟΙ ΚΑΣΚΟΛ!!! Υ.Γ. Ομπρέλα δεν χρειάζεται».