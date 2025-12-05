Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε και στην τεχνητή νοημοσύνη

EPA

Οnsports Τeam

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει σε περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τον τελευταίο δείκτη του περιοδικού «Bloomberg», που εκτιμά την καθαρή του περιουσία στα 1.4 δισ. δολάρια!

Ο 40χρονος διάσημος Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ χρησιμοποιεί τα κέρδη του σε διάφορες οικονομικές επενδύσεις σε αρκετές χώρες. Από κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών, σε εστιατόρια, σε «start up» επιχειρήσεις και τελευταία σε μια ανερχόμενη εταιρία που ασχολείται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, χτίζοντας μια οικονομική «αυτοκρατορία».

Ο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως επένδυσε στην «Perplexity», σε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο στηριγμένη σε σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, που ιδρύθηκε το 2022 και η χρηματιστηριακή της αξία εκτιμάται πλέον στα 20 δισ. δολάρια.

«Η περιέργεια και η αναζήτηση της γνώσης είναι προυπόθεση για την επιτυχία σε ένα νέο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Κερδίζεις όταν καθημερινά κάνεις ερωτήσεις και μαθαίνεις νέες πληροφορίες. Η Perplexity ενισχύει την παγκόσμια περιέργεια και όλοι μαζί θέλουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να κάνουν φιλόδοξες ερωτήσεις. Για το λόγο αυτό είμαι υπερήφανος για την επένδυση μου σε αυτήν την πρωτοπόρο εταιρία», τόνισε σχετικά ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.