Live Streaming: Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Κλήρωση… Χόλιγουντ, για την μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, πέραν των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου για το 2026, απέχει μερικούς μήνες πλέον. Στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα φιλοξενήσουν το κορυφαίο ραντεβού του «βασιλιά των σπορ».

Κλήρωση-υπερθέαμα στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, με παρουσιαστές την Χάιντι Κλουμ, τον Κέβιν Χαρτ και τον Ντάνι Ραμίρεζ. Παράλληλα, θα συμμετάσχουν πολλοί καλλιτέχνες από το μουσικό στερέωμα. Μεταξύ αυτών ο Αντρέα Μποτσέλι, η Νικόλ Σέρζινγκερ και ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

Γίνεται εύκολα κατανοητό πως το κέντρο «Τζον Φ. Κένεντι» θα γεμίσει Χολιγουντιανή λάμψη, με αφορμή το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού που έρχεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα λάβουν μέρος 48 ομάδες.

Στη διαδικασία της κλήρωσης, οι διοργανωτές γνωρίζουν ήδη τον όμιλό τους. Η FIFA τοποθέτησε το Μεξικό στον πρώτο όμιλο, τον Καναδά στον δεύτερο και τις ΗΠΑ στον τρίτο. Από εκεί και πέρα θα κληρωθούν οι ομάδες των τεσσάρων γκρουπ δυναμικότητας που έχουν προκύψει. Χωρίς να είναι όλες γνωστές, καθώς υπάρχουν αγώνες μπαράζ που δεν έχουν διεξαχθεί.

Κάθε όμιλος μπορεί να έχει δύο χώρες της UEFA (Ευρώπη) και μία από τις υπόλοιπες Συνομοσπονδίες. Ο συγκεκριμένος είναι ο μοναδικός περιορισμός στην κλήρωση.

Τα γκρουπ δυναμικότητας απ’ τα οποία θα προκύψουν οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Α’ γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

Β’ γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπώνια

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

Γ’ γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

Δ’ γκρουπ

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διηπειρωτικά playoffs

Διηπειρωτικά playoffs

Δείτε ζωντανά την φαντασμαγορική κλήρωση του Μουντιάλ από την Ουάσιγκτον των ΗΠΑ: